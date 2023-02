Dooring-Unfall in Berlin: Radfahrer prallt gegen Autotür, schwer verletzt 

In Berlin-Charlottenburg hält ein Taxi in der Kantstraße am Fahrbahnrand, um einen Gast aussteigen zu lassen. Als dieser die Tür öffnet, kommt es zum Unglück.

In Berlin-Charlottenburg kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Taxi.

In Berlin-Charlottenburg kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Taxi. imago

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Berlin-Charlottenburg hat ein Radfahrer schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, hielt ein Taxifahrer, der Richtung Schlüterstraße unterwegs war, gegen 14.25 Uhr in der Kantstraße, Ecke Wielandstraße am rechten Fahrbahnrand an. Ein Fahrgast wollte aussteigen. Dann kam es zum Unglück.

Ein 50-jähriger Radfahrer, der in der gleichen Richtung den Radweg befuhr, prallte gegen die hintere rechte Tür, die der Fahrgast öffnete. Der 50-Jährige stürzte und verletzte sich am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Radfahrer in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen und sofort operiert wurde. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an