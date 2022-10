Doppelmord von Mistelbach: Tochter und Freund vor Gericht Ein Ehepaar wird erstochen, vier Kinder werden zu Waisen. Vor dem Landgericht Bayreuth beginnt nun der Prozess. Angeklagt sind der Freund der ältesten Tochte... dpa

ARCHIV - Polizeiabsperrband ist vor dem Haus in Mistelbach angebracht, in dem in der Nacht 09.01.2022 zwei Menschen getötet wurden. Nicolas Armer/dpa

Bayreuth -Anfang des Jahres wurde in einem Dorf nahe Bayreuth ein Ehepaar erstochen - vor Gericht stehen nun der Freund der ältesten Tochter und die Tochter selbst. Der Prozess beginnt heute vor dem Landgericht Bayreuth. Das Interesse dürfte groß sein: Das 51 Jahre alte Opfer war ein in der Region bekannter Kinderarzt. Zusammen mit seiner 47 Jahre alten Frau und den vier Kindern lebte er in Mistelbach.