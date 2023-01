Doppelmord von Mistelbach: Urteil erwartet Drei Monate ist hinter verschlossenen Türen der Doppelmord von Mistelbach verhandelt worden. Vor Gericht stehen der Freund der Tochter und das Mädchen selbst... dpa

Bayreuth -Vor etwa einem Jahr hatte die Polizei in einem Dorf bei Bayreuth zwei Leichen entdeckt: Ein Ärzte-Ehepaar war in seinem Schlafzimmer erstochen worden. Nun wird in dem Fall ein Urteil erwartet - angeklagt sind der Freund der ältesten Tochter und das Mädchen selbst.