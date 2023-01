Unterflutung in Lützerath: Akute Lebensgefahr – Konzert verlegt

Der Konflikt um das von Klimaaktivisten besetzte Dorf Lützerath spitzt sich zu. Immer mehr Aktivisten reisen an – auch Luisa Neubauer. Am Sonntag bringt ein geplatztes Rohr ihre Pläne durcheinander.

Klimaschutzaktivisten stehen am Sonntag am Rand des Tagebaus. Lützerath soll zur Erweiterung des Braunkohletagebaus Garzweiler II abgebaggert werden. dpa/Henning Kaiser

Am Rande von Lützerath ist es am Sonntag zu einer Unterspülung der Tagebaukante mit Wasser gekommen. Dadurch bestehe in dem darüber liegenden Areal akute Lebensgefahr, warnte die Polizei. Ein für den Nachmittag geplantes Konzert der Kölner Band AnnenMayKantereit sei deshalb in Absprache mit dem Veranstalter in einen anderen Bereich verlegt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ausgelöst worden sei die Unterflutung durch einen Wasseraustritt aus einem Rohr. Wie es dazu gekommen sei, werde derzeit geprüft.

Die Aktivisten in Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler wollen die geplante Räumung wochenlang verzögern. „Wir hoffen, dass wir Lützerath sechs Wochen lang halten können“, sagte Dina Hamid, Sprecherin der Initiative Lützerath, am Sonntag. Derzeit befänden sich 700 Menschen in dem in dem Erkelenzer Ortsteil. Geplant seien unter anderem Sitzblockaden sowie die Besetzung von Baumhäusern und Hütten. Die aus wenigen Häusern bestehende Ortschaft liegt unmittelbar an der Abbruchkante des Tagebaus. Die Räumung wird in naher Zukunft erwartet.

Bus mit Aktivisten offenbar stundenlang von Polizei aufgehalten

Für Sonntag planen die Aktivistinnen und Aktivisten einen „Dorfspaziergang“ gemeinsam mit der Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Dafür reisten etliche Teilnehmer in den Ort. Im Vorfeld gab es Berichte, wonach ein Bus mit Aktivisten aus Hamburg über drei Stunden lang von der Polizei festgehalten worden sein soll.

Vertreter eines aus mehreren Gruppen bestehenden Aktionsbündnisses „Lützerath unräumbar“ ihre Entschlossenheit, der Räumung entgegenzutreten. In dem Bündnis haben sich unter anderem Organisationen und Initiativen wie Ende Gelände, Fridays for Future, Alle Dörfer bleiben und Letzte Generation zusammengeschlossen.

Umsiedlung von Lützerath begann bereits im Jahr 2000

In dem ländlichen Ortsteil haben sich Kohlegegner niedergelassen. Sie leben in besetzten Gebäuden, Zelten und Baumhäusern. Die ursprünglichen Bewohner sind längst weggezogen. Die Umsiedlung von Lützerath und umliegender Orte begann im Jahr 2000.

Boden und Häuser des von Ackerbau geprägten Ortes gehören längst der Tagebaubetreiberin RWE. Mit dem Energieunternehmen haben die grün geführten Wirtschaftsministerien in Bund und NRW im Oktober 2022 einen auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg im Rheinland vereinbart. Fünf zuvor vom Abriss bedrohte Dörfer im Umfeld des Tagebaus sollen erhalten blieben. Der Ort Lützerath mit nur noch wenigen Häusern soll aber weichen, um die darunter liegende Kohle abzubauen.