Dortmund: Großeinsatz nach Messerangriff in Schule, Schüler verletzt An einem Dortmunder Berufskolleg gab es einen großen Polizeieinsatz, ein Schüler soll mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sein. Es gab bereits eine Festnahme. dpa / BLZ

Polizei vor dem Berufskolleg in Dortmund. Markus Wüllner/news4 Video-Line/dpa

Dortmund -Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Großeinsatz an das Paul-Ehrlich-Berufskolleg in Dortmund ausgerückt. Dort wurde ein Schüler bei einem Messerangriff verletzt. Zwei Tatverdächtige wurden inzwischen festgenommen und mit dem Fund eines Messers im Gebüsch eine mögliche Tatwaffe entdeckt. Es handle sich bei dem Fall nicht um einen Amoklauf, betonte die Sprecherin.