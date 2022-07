In Frankreich hat ein Mann fünf Mitglieder seiner Stieffamilie umgebracht. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Sicherheitskräfte töteten den Mann nach Verhandlungsversuchen in Douvres in der Nähe von Lyon.

Der Mann hatte sich zuvor in einem Haus verschanzt. Französische Medien berichteten, dass es sich dabei um das Haus der Familie gehandelt habe. Die Toten seien demnach drei Kinder und zwei Erwachsene. Zu den näheren Umständen der Tat gab es vorerst keine Informationen.

So schreibt die Politikerin der Partei La République en Marche Olga Givernet auf Twitter: „Mit Entsetzen erfahre ich von der Tragödie, die sich gestern Abend in Douvres, in meinem Landkreis, ereignet hat. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich begrüße die Tapferkeit und die Professionalität der Gendarmerie aus Belley, die als erste am Ort des Geschehens eintrafen, und der GIGN.“