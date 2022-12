DR Kongo: Mindestens 55 Tote bei Überflutungen in Kinshasa

Bei Überflutungen in der kongolesischen Metropole Kinshasa sind am Dienstag mindestens 55 Menschen gestorben. Vor allem in tief gelegenen Gebieten der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo hätten von Starkregen ausgelöste Erdrutsche Wohnungen zerstört, teilte der Polizeichef von Kinshasa, Sylvano Kasongo, der Nachrichtenagentur AFP mit. Unter den Toten waren neun Mitglieder einer Familie, unter ihnen mehrere Kinder, die beim Einsturz ihres Hauses starben.

Das Unglück ereignete sich im Viertel Binza Delvaux, das in Ngaliema liegt, einer der 24 Gemeinden der Stadt. Ein AFP-Journalist beobachtete am Morgen, wie die Leichen der Opfer nach ihrer Bergung aus den Trümmern auf dem Boden aufgereiht wurden.

Erdrutsch spült Häuser weg

Ein weiterer Erdrutsch ereignete sich in der Gemeinde Mont-Ngafula. Dabei seien Häuser „weggespült“ worden, sagte Regierungschef Jean-Michel Sama Lukonde am Unglücksort. Etwa 20 Menschen seien ums Leben gekommen. Die Suche in den Trümmern gehe weiter, sagte er. Die für die Versorgung von Kinshasa wichtige Nationalstraße 1 musste gesperrt werden.

Die Überschwemmungen verursachten in Kinshasa auch erhebliche Sachschäden - und setzten am frühen Dienstagmorgen die Hauptstraßen im Zentrum der 15-Millionen-Einwohner-Stadt stundenlang unter Wasser.

Abwasser überflutet Straßen

In der Stadt traten Bäche, Kanäle und Abwasserkanäle über die Ufer und überfluteten die Straßen. Auch in der gehobenen Stadtgemeinde Gombe, in der sich Ministerien und internationale Botschaften befinden, standen Straßen unter Wasser.

Zuletzt waren in Kinshasa im November 2019 bei Überschwemmungen und Erdrutschen infolge von Starkregen rund 40 Menschen ums Leben gekommen. Das am Fluss Kongo gelegene Kinshasa hat in den letzten Jahren einen enormen Bevölkerungszuwachs erlebt. Viele Menschen leben in provisorisch errichteten Häusern an überflutungsgefährdeten Hängen. Abwasser und Niederschlagswasser werden in der Stadt nur unzureichend entsorgt.