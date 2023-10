Wenige Stunden vor der Veröffentlichung seines Albums „For All the Dogs“ am heutigen Freitag schockierte Drake seine Fans mit der Ankündigung, dass er eine Pause einlegen wird.

In seiner Radioshow sagte der Rapper, dass er sich von der Musik zurückziehen muss, um mit einem Gesundheitsproblem fertig zu werden, das ihn schon seit langem begleitet. „Ich muss mich in erster Linie auf meine Gesundheit konzentrieren. Ich habe seit Jahren die verrücktesten Probleme mit meinem Magen“, verriet Drake.

Der 36 Jahre alte Grammy-Preisträger sagte, dass seine Pause von der Musik etwa ein Jahr dauern wird. „Ich habe einige andere Dinge, die ich für einige andere Leute tun muss, denen ich Versprechungen gemacht habe, aber ich werde wahrscheinlich für eine Weile keine Musik machen, ich werde ehrlich sein“, sagte der Künstler. „Also werde ich die Tür zum Studio für eine Weile verschließen, ich weiß nicht einmal, was eine Weile ist. Vielleicht ein Jahr oder so, vielleicht auch ein bisschen länger.“

Der produktive Musiker hat in 13 Jahren neun Alben veröffentlicht. „For All the Dogs“ umfasst 23 Songs und enthält Künstler und Produzenten wie SZA, Bad Bunny, J. Cole und Chief Keef. Obwohl Drake zuvor angedeutet hatte, dass auch seine Freundin Nicki Minaj einen Auftritt haben würde, ist sie letztendlich nicht dabei.