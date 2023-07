Heizungsgesetz: Union wollte Robert Habeck per Hammelsprung in Bundestag zitieren

Im Bundestag ist es am Freitag zu einem sogenannten Hammelsprung gekommen: Die CDU wollte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag zu einer Debatte über das Heizungsgesetz in den Bundestag zitieren. Weil es bei einer Abstimmung unklare Mehrheitsverhältnisse gab, verkündete Bundestagspräsidentin Bärbel Bas einen „Hammelsprung“. Das Ergebnis: Der Antrag wurde abgelehnt.

Habeck hatte am Morgen eine Rede im Bundestag zum LNG-Beschleunigungsgesetz gehalten - und sprach dann im Bundesrat zu demselben Thema.

Berliner Thomas Heilmann kippte das Heizungsgesetz vorerst

Beim sogenannten Hammelsprung verlassen die Abgeordneten den Saal und kehren - je nach dem, wie sie abstimmen wollen - durch verschiedene Türen wieder zurück. Dadurch können die Mehrheitsverhältnisse ebenso eindeutig geklärt werden wie die Zahl der anwesenden Parlamentarier.

Die Abstimmung zum Gebäudeenergiegesetz war am Mittwoch vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Geklagt hatte der Bundestagsabgeordnete und frühere Berliner Justizsenator Thomas Heilmann.