Ein Ausschnitt einer Diskussionsrunde der AfD sorgt in den sozialen Medien für Entrüstung. Die Bundestagsfraktion der rechtspopulistischen Partei hatte eine Abendveranstaltung mit mehreren Abgeordneten live über TikTok gestreamt. Der Motto des Abends hieß „Ein Winter ohne Gas?“ Es ging um die Energiekrise und den Gasmangel in Deutschland..

Die Übertragung startete schon vor Beginn der Diskussion, die Mikros waren offen und deswegen ist zu hören, was einige AfD-Abgeordnete reden - offenbar von diesen unbeabsichtigt.

Harald Weyel: So erklärt er seine umstrittene Aussage

Die #AfD hat eben eine Veranstaltung auf #TikTok live gestreamt und „dummerweise“ die Mikros angelassen. Wir hören, dass @h_weyel hofft, dass die Situation im Winter sehr dramatisch wird. Die AfD zeigt wieder ihr unpatriotisches Gesicht. Eigentlich hassen Afd‘ler Deutschland. pic.twitter.com/nLgHu8W5pY — Johannes Steiniger (@JoSteiniger) September 6, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Abgeordnete Harald Weyel antwortet hörbar auf den Hinweis seines AfD-Parteikollegen, des Lokalpolitikers Helmut Waniczek, im Winter werde es „so dramatisch“, wörtlich: „Man muss sagen, hoffentlich, oder? Wenn es nicht dramatisch genug wird, dann geht es so weiter wie immer.“

AfD-Mann Rainer Kraft, der neben Weyel sitzt, quittiert die Aussage Weyels mit einem gequälten Lächeln und setzt an: „Ja, halt aber ...“ Er wird allerdings von Waniczek unterbrochen: „Wenn es nicht unschön wird, dann ist's eh okay. Dann braucht's die AfD offensichtlich nicht.“

CDU-Mann Steiniger: „AfD ist ein Haufen unpatriotischer Deutschland-Hasser“

Die Reaktionen aus dem Bundestag lassen nicht lange auf sich warten: Der CDU-Politiker Johannes Steiniger schrieb dazu am Mittwoch bei Facebook: „Die AfD ist ein Haufen unpatriotischer Deutschland-Hasser. Gestern Abend hat die AfD-Fraktion eine Veranstaltung live gestreamt und „dummerweise“ die Mikros am Schluss angelassen. Wir hören, dass der Abgeordnete Weyel hofft, dass die Situation im Winter sehr dramatisch wird. Nur wenn es Deutschland schlecht geht, geht es der AfD gut!“

Justizminister Marco Buschmann (FDP) twitterte: „Während sich die Koalition gerade auf ein Entlastungspaket geeinigt hat, hofft die AfD auf eine dramatische Lage im Winter. Das zeigt einmal mehr das wahre und beschämende Gesicht der AfD: Sie hat nicht das geringste Interesse daran, etwas für die Menschen in diesem Land zu tun.“

Weyel: Wünsche mir keine Verschärfung der Krise

Weyel sagte am Mittwoch auf Anfrage: „Ich wollte meiner Befürchtung Ausdruck geben, dass nur eine Zuspitzung der sich abzeichnenden Krise dazu führen wird, dass die politisch Verantwortlichen endlich die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Krise zu bekämpfen. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass ich mir eine Verschärfung der Krise wünsche.“

Steinigers Satz „Nur wenn es Deutschland schlecht geht, geht es der AfD gut!“ erinnert an Schlagzeilen vor zwei Jahren: Damals hatte die AfD-Fraktion ihren früheren Pressesprecher Christian Lüth rausgeworfen. Hintergrund war eine TV-Doku in der ein nicht erkennbares AfD-Mitglied mit den Worten zitiert wurde: „(...) je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD.“ Der damalige Fraktionschef Alexander Gauland hatte gesagt: „Die Herrn Lüth zugeschriebenen Äußerungen sind völlig inakzeptabel und in keiner Weise mit den Zielen und der Politik der AfD und der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag vereinbar.“ (mit dpa)