Drehstart für neue „Charité"-Staffel: Zukunft statt Historie

München/Berlin -Der Klimawandel und damit verbundene Herausforderungen für die Medizin stehen im Fokus der vierten Staffel der ARD-Serie „Charité“. Die Dreharbeiten dafür haben in Portugal begonnen und gehen voraussichtlich bis Mitte April, wie der Sender am Freitag mitteilte. Schauplatz sei unter anderem eine moderne Klinik in Lissabon. Die vierte Staffel gehe der Frage nach, wie sich Wissen und Medizin, Klima und Gesellschaft im Jahr 2049 entwickelt haben, hieß es. Experten der Charité seien an den Drehbucharbeiten beteiligt gewesen, hieß es. Ausgestrahlt werden sollen die neuen sechs Folgen voraussichtlich 2024, wie es hieß.