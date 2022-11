Drei Böller-Verbotszonen geplant: „Alex“, Schöneberg, Moabit In den meisten Gebieten verläuft die Silvesternacht entspannt. In bestimmten Gegenden der Großstädte wird es allerdings stressig, weil junge Männer unterwegs... dpa

ARCHIV - Ein Feuerwerk ist während Deutschlands größter Silvesterparty hinter dem Brandenburger Tor zu sehen. Ralf Hirschberger/dpa/Archivbild

Berlin -In der Berliner Silvesternacht sollen aus Sicherheitsgründen wieder in mehreren Gebieten Feuerwerk und Böller verboten werden. Nach derzeitigem Stand seien drei sogenannte Böllerverbotszonen geplant, teilte die Senatsinnenverwaltung mit. Dabei gehe es wie in den vergangenen Jahren um den Alexanderplatz und den sogenannten Steinmetzkiez in Schöneberg nahe der Pallasstraße. Außerdem soll das Feuerwerk auch in einigen Straßen in Alt-Moabit untersagt werden. Weitere Verbote wegen der Corona-Pandemie wie in den vergangenen beiden Jahren seien derzeit nicht geplant, hieß es.