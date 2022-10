Drei Drogenhändler festgenommen: 320 Kilo Haschisch dabei Die Brandenburger Polizei hat in Werder/Havel drei mutmaßliche Drogenhändler auf frischer Tat geschnappt und 320 Kilogramm Haschisch sowie 100.000 Euro Barge... dpa

Werder/Havel -Die Brandenburger Polizei hat in Werder/Havel drei mutmaßliche Drogenhändler auf frischer Tat geschnappt und 320 Kilogramm Haschisch sowie 100.000 Euro Bargeld sichergestellt. Nach umfangreichen Ermittlungen hätten Polizeibeamte am Mittwoch beim Umladen des Rauschgifts in einer Lagerhalle im Werderaner Orteil Plötzin zugegriffen, teilte das Polizeipräsidium am Freitag mit.