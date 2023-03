Drei Erwachsene und ein Baby bei Verkehrsunfall verletzt Drei Erwachsene und ein Baby sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren ... dpa

Berlin -Drei Erwachsene und ein Baby sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren drei Autos und ein Transporter in den Unfall am Adenauerplatz verwickelt. Wie es zu dem Zusammenstoß am Morgen kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch zur Identität der Beteiligten und dem Grad der Verletzungen lagen zunächst keine Angaben vor.