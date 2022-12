Drei Festnahmen nach nächtlicher Verfolgungsjagd Nach einer Verfolgungsjagd von Brandenburg nach Berlin sind ein 18 Jahre alter Autofahrer und zwei Mitfahrer in der Nacht zum Donnerstag vorläufig festgenomm... dpa

Berlin/Barnim -Nach einer Verfolgungsjagd von Brandenburg nach Berlin sind ein 18 Jahre alter Autofahrer und zwei Mitfahrer in der Nacht zum Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Beamte wollten den Wagen in der Nacht zum Donnerstag in Eiche (Landkreis Barnim) kontrollieren, als die Männer mit dem Auto flüchteten, wie ein Polizeisprecher sagte.