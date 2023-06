Drei israelische Soldaten an der Grenze zu Ägypten erschossen

Nahe der Grenze zu Ägypten sind drei israelische Soldaten erschossen worden. Zunächst seien am Samstag zwei Soldaten bei einem Angriff erschossen worden, bei der anschließenden Fahndung seien dann ein weiterer Soldat sowie der „Angreifer“ getötet worden, teilte die israelische Armee mit. Ein vierter Soldat sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Israelischen Angaben zufolge handelte es sich bei dem getöteten „Angreifer“ um einen ägyptischen Polizisten. Ein ägyptischer Armeesprecher erklärte, der Mann habe Drogenschmuggler verfolgt: „Ein Mitglied der Sicherheitskräfte, das Drogenschmuggler jagte, überquerte den Grenzzaun. Daraufhin kam es zu einem Schusswechsel mit israelischen Sicherheitskräften, bei dem drei Israelis und das Mitglied der ägyptischen Sicherheitskräfte getötet wurden.“

Tote Soldatin war 19 Jahre alt

„Zwei (israelische) Soldaten, ein Mann und eine Frau, wurden in der Nähe der Grenze durch Schüsse getötet“, hatte die israelische Armee zunächst mitgeteilt. Die Soldatin war gerade mal 19 Jahre alt. Die Soldaten hatten am Freitagabend einen Wacheinsatz an der Grenze angetreten. Ihre Leichen wurden am Samstagmorgen gefunden.

Der Vorfall löste eine Fahndung aus, bei der einige Stunden später „ein Soldat bei einem Feuergefecht mit einem Angreifer auf israelischem Gebiet getötet“ wurde, wie die Armee bekanntgab. Andere Soldaten hätten dann den Angreifer „neutralisiert“, hieß es in der Erklärung. Ein Armeesprecher bestätigte, dass mit dieser Formulierung der Tod des „Angreifers“ gemeint war.

Stunden vor dem Vorfall hatten israelische Soldaten einen Drogenschmuggel an der Grenze unterbunden und Ware im Wert von rund 373.000 Euro beschlagnahmt.

Ägypten war 1978 das erste arabische Land, das einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnet hatte. Die Grenzregion ist - abgesehen von gelegentlichen Schusswechseln zwischen Drogenschmugglern und israelischen Grenztruppen - weitgehend friedlich.