Drei junge Frauen in Nobelviertel von Los Angeles getötet Wieder ein tragischer Fall von Waffengewalt in den USA: In Los Angeles sterben drei Frauen in der Nähe der Villengegend Beverly Hills: Die Hintergründe der T... dpa

Die Polizei sperrt im Nobelviertel Beverly Crest in LOsa Angeles ein Haus ab, nachdem drei Frauen in einem Auto von Unbekannten getötet worden. Richard Vogel/AP/dpa

Los Angeles -In einem Nobelviertel der US-Metropole Los Angeles sind Medien zufolge drei Frauen in einem Auto von Unbekannten getötet worden. Vier Menschen seien bei dem Vorfall in der Wohngegend Benedict Canyon am Samstag gegen 2.55 Uhr auf der Straße verletzt worden, berichtete die „Los Angeles Times“ unter Berufung auf die Polizei. Zu der Tatzeit habe es dort in einem Miethaus eine Versammlung gegeben, über deren genaue Art man noch keine Informationen habe, sagte demnach Bruce Borihanh von der Polizei der kalifornischen Millionenmetropole am Tatort.