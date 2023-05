Drei Jungen sollen in Werkstatt eingebrochen sein

Berlin -Die Polizei hat nach einem Einbruch in eine Werkstatt in Berlin-Reinickendorf drei junge Tatverdächtige gefasst. Die Jungen im Alter von 12 und 14 Jahren wurden den Erziehungsberechtigten übergeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Anwohnerin hatte am Samstagabend beobachtet, wie drei Personen die Privatwerkstatt in der Venusstraße verließen. Den Beamten gelang es, die Verdächtigen in der Nähe aufzuspüren. Bei einem der 14-Jährigen wurde mutmaßlich gestohlenes Werkzeug gefunden. Der andere 14-Jährige soll sich beim Verlassen des Grundstücks an der Hand verletzt haben und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.