Drei Männer durch Messerstiche verletzt: Mann vor Gericht

Berlin -Weil er drei Männer mit einem Messer attackiert und erheblich verletzt haben soll, steht ein 28-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten versuchten Totschlag in drei Fällen zur Last. Nach einem Streit soll er die damals 20, 27 und 35 Jahre alten Männer attackiert haben. Der Verteidiger kündigte zu Prozessbeginn am Donnerstag an, dass sich sein Mandant an einem der nächsten Verhandlungstage zu den Vorwürfen äußern werde.