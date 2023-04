Drei Menschen nach Kohlenmonoxid-Austritt verletzt Drei Menschen haben in einem Wohnhaus in Berlin-Reinickendorf eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Eine Person wurde mit schweren, zwei weitere mit leichte... dpa

ARCHIV - Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Berlin -Drei Menschen haben in einem Wohnhaus in Berlin-Reinickendorf eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Eine Person wurde mit schweren, zwei weitere mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Außerdem wurden 15 Bewohner aus dem Wohnhaus in Sicherheit gebracht.