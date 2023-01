Drei neue Geflügelpest-Fälle bei Wildvögeln in Brandenburg In Brandenburg sind drei weitere Vogelgrippe-Fälle registiert worden. In Potsdam wurde der Verdacht bei einer Graugans, im Landkreis Spree-Neiße bei einem Bu... dpa

Potsdam -In Brandenburg sind drei weitere Vogelgrippe-Fälle registiert worden. In Potsdam wurde der Verdacht bei einer Graugans, im Landkreis Spree-Neiße bei einem Bussard und im Landkreis Prignitz bei einem Singschwan durch das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt, teilte das Verbraucherschutzministerium am Dienstag mit. Staatssekretärin Antje Töpfer (Grüne) rief Geflügelhalter in Brandenburg zur Vorsicht auf: „Wir müssen jederzeit damit rechnen, dass es auch in Brandenburg Geflügelpestfälle in Geflügelhaltungen geben kann.“