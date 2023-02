Drei Obdachlose überrollt: Bewährungsstrafe rechtskräftig Das Urteil gegen einen Autofahrer, der am Berliner Bahnhof Zoo drei obdachlose Männer überfahren und schwer verletzt hatte, ist rechtskräftig. Der 26-Jährige... dpa

Berlin -Das Urteil gegen einen Autofahrer, der am Berliner Bahnhof Zoo drei obdachlose Männer überfahren und schwer verletzt hatte, ist rechtskräftig. Der 26-Jährige habe am Mittwoch seine Berufung gegen eine verhängte Strafe von einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung zurückgenommen, teilte das Berliner Landgericht mit. Der Autofahrer war im Juli 2020 angetrunken in eine Gruppe wohnungsloser Männer gefahren, die schliefen. Im Fall eines 36-jährigen Opfers war ein Bein derart zerschmettert worden, dass es amputiert werden musste.