Drei Prostituierte in Rom getötet - Hintergründe unklar Zwei Chinesinnen und eine Kolumbianerin sind in Rom getötet worden. Steckt ein Täter dahinter oder mehrere? dpa

Rom -In Italiens Hauptstadt Rom sind drei Prostituierte an einem Tag getötet worden. Bei den Frauen handele es sich um zwei Chinesinnen und eine Kolumbianerin, bestätigte die Polizei auf Nachfrage am Freitag.