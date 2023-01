Drei Tote bei Brand in Pflegeeinrichtung in Reutlingen Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen (Baden-Württemberg) sind am Dienstagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Das sagte eine Polizeisp... dpa

Reutlingen (dpa) -Bei einem Brand in einer Pflegeeinrichtung in Reutlingen (Baden-Württemberg) sind am Dienstagabend drei Menschen ums Leben gekommen. Das sagte eine Polizeisprecher. Es gebe zudem zwei Schwerverletzte und mehrere Leichtverletzte.