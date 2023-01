Drei Tote bei Brand in Pflegeheim Nur sechs Minuten nach dem Notruf ist die Feuerwehr vor Ort. Zu spät für drei Bewohner eines Pflegeheims. Sie sterben bei dem Brand, der Rettungskräfte und O... dpa

Drei Bewohner des Pflegeheims sind bei dem Brand ums Leben gekommen. Marijan Murat/dpa

Reutlingen -Nach einem schweren Brand mit drei Toten in einem Reutlinger Pflegeheim für psychisch kranke Menschen sind noch zahlreiche Fragen offen. Brandermittler der Polizei wollen am Mittwoch Antworten finden in den rußgeschwärzten Trümmern der Wohnung für psychisch Kranke, in der am Abend zuvor das verheerende Feuer ausgebrochen war.