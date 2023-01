Eine 95-jährige Frau, ihre 63-jährige Tochter und deren 69-jähriger Partner starben in dem Haus „zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgrund innerer Erkrankungen“.

Drei Tote in Haus bei Mönchengladbach gefunden: Das sagt die Polizei

Die Polizei hat die Tür des Hauses in Tönisvorst nach dem Leichenfund versiegelt. dpa/David Young

Nach dem Fund von drei Leichen in einem Einfamilienhaus im nordrhein-westfälischen Kreis Viersen gehen die Ermittler inzwischen von natürlichen Todesfällen zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus. Die beiden Frauen und der Mann im Alter zwischen 63 und 95 Jahren seien laut Obduktionsergebnis „zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgrund innerer Erkrankungen“ gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Mönchengladbach und Krefeld mit.

Bei keiner der drei Leichen gab es demnach „todesursächliche Spuren äußerer Einwirkung“. Ein „Fremdverschulden“ schlossen die Ermittler deshalb nach eigenen Angaben aus. Zu weiteren Einzelheiten äußerten sie sich zunächst nicht. Die drei Toten hätten laut Zeugenaussagen „äußerst zurückgezogen“ gelebt und soziale Kontakte gemieden, teilten die Behörden lediglich mit.

Rettungskräfte entdeckten die drei Toten im Haus in Tönisvorst (Kreis Viersen)

Die Verstorbenen waren am Montag in einem Einfamilienhaus in Tönisvorst von Polizei- und Rettungskräften entdeckt worden. Sie waren von Nachbarn alarmiert worden, nachdem diese die Bewohner tagelang nicht gesehen hatten.

Bei den drei Toten handelt es sich nach Angaben der Ermittler vom Dienstag vermutlich um die 95-jährige Hausbewohnerin, ihre 63-jährige Tochter und deren 69-jährigen Lebensgefährten. Die Untersuchungen zur „eindeutigen Identifizierung“ der Leichen waren laut Polizei und Staatsanwaltschaft aber auch am Mittwoch noch nicht abgeschlossen.