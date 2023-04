Drei tote Kinder am Osterwochenende in Baden-Württemberg Ein Vater tötet in Ulm seine kleine Tochter mit einem Messer. Über das Motiv des Mannes ist noch nichts bekannt. Es ist nicht der einzige schreckliche Fall i... dpa

Wie die Polizei mitteilte, meldete sich ein 40-Jähriger über Notruf und gab an, seine Tochter im Bereich eines Schulzentrums im Stadtteil Wiblingen getötet zu haben. Ralf Zwiebler/dpa

Ulm -Zwei Verbrechen an Kindern im Südwesten haben am Osterwochenende für Entsetzen gesorgt. In beiden Fällen scheint es sich um Taten innerhalb von Familien zu handeln. In Ulm tötete ein 40-jähriger Mann nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit einem Messer seine sieben Jahre alte Tochter, wie am Montag bekannt wurde. Und in Hockenheim bei Heidelberg wurden am Ostersonntag zwei Geschwister im Alter von sieben und neun Jahren tot in einer Wohnung gefunden.