Drei Unfälle mit Straßenbahnen: Senioren schwer verletzt

Berlin -Zu insgesamt drei Unfällen mit Straßenbahnen ist es am Freitag in Berlin gekommen. Zwei Senioren im Alter von 85 und 91 Jahren wurden angefahren und schwer verletzt. Im Wedding wurde ein Auto von einer Tram erfasst - der 29-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Am Freitagnachmittag soll eine 91-jährige Fußgängerin bei stockendem Verkehr die Landsberger Allee überquert und den Bordstein eines Gleisbetts betreten haben. Dabei wurde sie von einer von links kommenden Straßenbahn der Linie 8 erfasst und zurück auf die Straße gegen ein Auto geschleudert. Sie erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und kam in ein Krankenhaus. Ihr Zustand war nach Angaben der Polizei von Samstag stabil.

Wenige Stunden später kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in der Seestraße in Berlin-Wedding. Ein 29-jähriger Autofahrer soll eine rote Ampel übersehen haben und ist beim Wenden von einer Straßenbahn erfasst worden. Durch den Aufprall wurde das Auto zwischen dem Oberleitungsmast und der Straßenbahn eingeklemmt und die Straßenbahn entgleiste. Verletzt wurde niemand.

Am späten Abend wollte ein Senior in Berlin-Lichtenberg die Landsberger Allee in Richtung Zechliner Straße überqueren, als er von einer Straßenbahn der Linie M6 erfasst wurde. Nach ersten Ermittlungen soll der Fußgänger bei Rot über die Straße gegangen sein. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen.