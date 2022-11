Dreifachmord-Prozess: Verteidiger-Anträge zurückgewiesen Ein junger Mann soll seine Eltern und Schwester getötet haben. Nun steht er vor Gericht. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. dpa

ARCHIV - Mitarbeiter der Kriminaltechnik gehen in das Haus in Rövershagen, in dem drei Menschen getötet worden sein sollen. Bernd Wüstneck/dpa

Rostock -Im Prozess gegen einen 27-Jährigen wegen mutmaßlichen Mordes an seinen Eltern und seiner Schwester in Rövershagen dürfen die bisherigen Ermittlungsergebnisse und Beweismaterialien vor Gericht verwendet werden. Das gilt auch für das in der Vernehmung abgelegte Geständnis des Angeklagten.