Dreijährige in Frankreich leblos in Waschmaschine gefunden

ARCHIV - Ein drei Jahre altes Mädchen ist möglicherweise in einer Waschmaschine erstickt. mbolbild Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB/Sy

Paris -Ein dreijähriges Mädchen ist in Paris leblos in der Waschmaschine seiner Eltern gefunden worden. Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte am Freitag mit, dass nach dem Fund am Vorabend Ermittlungen zum Tod des Kleinkindes liefen.