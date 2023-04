Dreijähriger irrt ohne Eltern durch Perleberg In Perleberg (Landkreis Prignitz) ist ein Dreijähriger ohne seine Eltern herumgeirrt. Eine Frau entdeckte das Kind am Montagmorgen und brachte es zu einer Po... dpa

ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Perleberg -In Perleberg (Landkreis Prignitz) ist ein Dreijähriger ohne seine Eltern herumgeirrt. Eine Frau entdeckte das Kind am Montagmorgen und brachte es zu einer Polizeiwache, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Kind wurde in einer Kinder- und Jugendeinrichtung untergebracht.