Dresden: Explosionen nach Brand an Gasleitung (Video) Im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt gibt es nach einem Brand mehrere Explosionen. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. dpa

Bei einem Brand an einer Gasleitung im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt ist es am Nachmittag zu Explosionen gekommen. Verletzte gab es nach Angaben der Feuerwehr nicht. Robert Michael/dpa

Dresden -Bei einem Brand an einer Gasleitung in Dresden ist es am Mittwochnachmittag zu Explosionen gekommen. Das teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. „Bislang liegen uns keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor“, hieß es. Auf einem Video der Feuerwehr waren meterhohe Flammen und eine starke Rauchentwicklung zu sehen.