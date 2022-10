Dresden: Identität des Toten nach Groß-Einsatz geklärt Ein Mann hantiert mit Waffen und hält die Polizei stundenlang in Atem. Später brennt seine Wohnung. Die Feuerwehr kann nur noch seine Leiche bergen. dpa

Eine Beamtin steigt im Dresdner Stadtteil Leipziger Vorstadt in ein Polizeiauto. Sebastian Kahnert/dpa

Dresden -Nach dem Großeinsatz der Polizei in Dresden ist die Identität des Toten geklärt. Wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen 26 Jahre alten Mann. Er hatte am Mittwochnachmittag mit zwei Waffen am Fenster einer Wohnung hantiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, feuerte er mehrfach aus einer Pistole und warf sie dann in Richtung der Beamten. Zudem drohte er, einen selbstgebauten Sprengsatz zu zünden, sollten Beamte die Wohnung betreten.