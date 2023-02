Dringend gesucht: Uhu aus Zoo im Central Park entkommen Seit rund zwei Tagen hält ein Uhu die New Yorker Polizei und Vogelbeobachter in Atem. Der Vogel wurde zwar gesichtet - doch das Einfangen gestaltet sich schw... dpa

New York -Zooangestellte, die New Yorker Polizei und etliche Vogelbeobachter sind seit rund zwei Tagen auf der Suche nach einem Uhu namens Flaco. Der Vogel wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) als vermisst gemeldet, nachdem Unbekannte das Gitter seines Geheges im Central Park Zoo zerschnitten hatten. Das berichtete unter anderem die „New York Times“.