Drogen nach Deutschland geschmuggelt: Bande mit knapp 30 Mitgliedern hochgenommen

Die spanische Polizei ist erfolgreich gegen eine Drogenbande, die auf den Schmuggel von Marihuana und Haschisch nach Deutschland spezialisiert war, vorgegangen. Insgesamt seien 26 Personen in den Mittelmeerregionen Murcia und Alicante sowie in Barcelona verhaftet worden, gegen 13 von ihnen seien Haftbefehle ergangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es handele sich hierbei um Spanier und Albaner.

Bei 16 Hausdurchsuchungen seien 500 Kilogramm Marihuana, 100 Haschisch-Kapseln sowie Heroin, Kokain, neun Fahrzeuge und 70.000 Euro in bar beschlagnahmt worden. Die Drogen hätten einen Straßenverkaufswert von mehr als drei Millionen Euro, teilte die Polizei weiter mit.

Spanien kämpft seit längerer Zeit gegen illegale Cannabis-Geschäfte

Die Bande habe die Drogen in großem Stil eingekauft, dann Richtung Norden nach Barcelona gebracht, wo die Rauschmittel in Pappkartons verpackt und mit normalen Kurierdiensten an verschiedene Adressen in Deutschland geschickt worden seien. Als Absender und Empfänger der internationalen Sendungen seien dabei immer falsche Identitäten genutzt worden. Die Polizei hatte die Aktion nach eigenen Angaben mehrere Monate lang vorbereitet.

Spanien kämpft seit längerer Zeit gegen die wachsenden Marihuana-Geschäfte. Erst im vergangenen Jahr hatte die Polizei in der Region Navarra mehr als 400.000 Cannabis-Pflanzen im Wert von etwa 30 Millionen entsorgt. Damit wurde die größte Plantage Europas zerstört.