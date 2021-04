Berlin - Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), hat sich vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern für eine Priorisierung von Drogenabhängigen in der Corona-Impfkampagne ausgesprochen. „Menschen mit Suchterkrankungen haben ein deutlich geschwächtes Immunsystem und sind daher besonders gefährdet für einen schweren Covid-19-Verlauf“, sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschlands vom Montag zur Begründung.

Menschen mit Abhängigkeiten litten oftmals an chronischen Erkrankungen wie Asthma, Leberzirrhose oder Depressionen, führte Ludwig aus. „Natürlich müssen diese vulnerablen Gruppen in einer Pandemie besonderen Schutz erhalten. Es macht also absolut Sinn, wenn diese Personengruppen prioritär gegen Covid-19 geimpft werden.“

Ludwig: Impfungen dienen dem Schutze aller

Eine rasche Impfung diene nicht nur dem Schutz der Betroffenen selbst, sondern dem Schutz aller, fügte Ludwig hinzu. Jeder Geimpfte sei schließlich ein weiterer Fortschritt Richtung Herdenimmunität. „Neid oder Missgunst sind hier also absolut nicht angebracht“, betonte die Drogenbeauftragte.