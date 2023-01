Drogenhandel: 300 Polizisten durchsuchen Objekte in Berlin Wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Drogenhandel hat die Berliner Polizei am Dienstagmorgen mehr als 20 Objekte in der Hauptstadt durchsucht. Auch in Nied... dpa

Berlin -Wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Drogenhandel hat die Berliner Polizei am Dienstagmorgen mehr als 20 Objekte in der Hauptstadt durchsucht. Auch in Niedersachsen fanden Durchsuchungen statt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.