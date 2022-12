Drogenprozess findet unter Sicherheitsvorkehrungen statt Unter ungewöhnlich strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt in der nächsten Woche im Kriminalgericht Moabit ein Drogenprozess gegen einen Kolumbianer. Das Ve... dpa

Berlin -Unter ungewöhnlich strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt in der nächsten Woche im Kriminalgericht Moabit ein Drogenprozess gegen einen Kolumbianer. Das Verfahren steht im Zusammenhang mit einem Prozess gegen zehn Angeklagte, die mehr als vier Tonnen Kokain von Südamerika über den Hamburger Hafen nach Deutschland geschmuggelt haben sollen, wie eine Gerichtssprecherin auf Anfrage sagte. Der Prozess gegen den Mann, der sich in U-Haft befindet, soll am 20. Dezember vor dem Landgericht Berlin beginnen. Weitere Angaben machte die Sprecherin „aus Sicherheitsgründen“ nicht.