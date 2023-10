Die Berliner Polizei hat am Mittwochnachmittag einen Drogendealer in Spandau festgenommen. Der 43-jährige Tatverdächtige soll nach Angaben der Behörde am Donnerstag gegen 16.45 Uhr im Münsiger Park harte Drogen verkauft haben. Die Polizisten beobachteten den mutmaßlichen Handel und folgten dem Tatverdächtigen bis auf die Galenstraße. Dort nahmen sie ihn fest.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie neben Tierabwehrspray unter anderem verkaufsbereit abgepacktes Kokain, Ecstasy und Cannabis. Zudem fanden sie 600 Euro Bargeld und auch den mutmaßlichen Bunkerplatz des Tatverdächtigen – mit weiteren 26 Mikroreagenzgläsern Kokain. Nach Abschluss der Polizeimaßnahmen entließen die Polizisten den Mann.