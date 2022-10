Drogenversandhandel im Darknet: Berliner Familie angeklagt

Gegen vier Männer und eine Frau hat die Berliner Staatsanwaltschaft am Montag Anklage erhoben. Ermittlungen der Berliner Polizei zufolge sollen die Männer im Alter von 29, 31, 33 und 63 Jahren und die 63-Jährige gemeinsam einen Internetversandhandel mit Drogen betrieben haben. Über mehrere Shops im Darknet sollen die Tatverdächtigen Bestellungen für Marihuana entgegengenommen und die Drogen anschließend per Post verschickt haben. Die Bestellmenge betrug demnach meistens zwischen fünf und 30 Gramm.

Die Anklage lautet auf „mittäterschaftlichen bandenmäßigen bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“, wie es in einer Mitteilung der Berliner Staatsanwaltschaft heißt. Dem 33-Jährigen werde zudem „bewaffneter Betäubungsmittelhandel“ vorgeworfen, da er neben der mutmaßlichen Bandentätigkeit dasselbe Geschäftsmodell auch noch auf eigene Rechnung betrieben haben soll.

Polizisten fischten etliche Drogensendungen aus der Post

Auslöser der Ermittlungen Anfang Mai 2021 waren auffällige Sendungen in einem Postverteilzentrum. Von dort aus wurde die Polizei informiert. In der Folgezeit wurden insgesamt 1292 Briefe mit rund 18 Kilogramm Marihuana vor Zustellung aus dem Verkehr gezogen.

Die weiteren Ermittlungen mündeten am 8. Juni 2022 schließlich in Durchsuchungen bei zunächst vier Beschuldigten. Dabei fanden die Beamten unter anderem Betäubungsmittel, Waffen, Munition sowie einen mutmaßlichen Handelserlös von 450.000 Euro in bar. Vier mutmaßlich von der Familie professionell betriebene Cannabis-Aufzuchtanlagen in Bayern wurden stillgelegt.

Nach Auswertung der Beweismittel könnten von den mutmaßlichen Tätern bei schätzungsweise 200 Sendungen pro Tag im Anklagezeitraum vom 4. Mai 2021 bis 8. Juni 2022 rund 60.000 Rauschgiftpostsendungen auf den Weg gebracht worden sein. Dies entspreche 600 Kilogramm Marihuana und einem Umsatz von 4,8 Millionen Euro.

Gegen die vier ursprünglich Beschuldigten erließ das Amtsgericht Tiergarten noch am 8. Juni 2022 – dem Tag der Durchsuchung – Haftbefehle. Die 63-Jährige wurde am selben Tag, der 31-Jährige am 21. Juni 2022 haftverschont. Der 33-Jährige und sein 63-jähriger Vater befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Gegen den 29-Jährigen wurde kein Haftbefehl beantragt.