Drohende Cyberattacke: Stadt Potsdam bleibt offline Die Stadtverwaltung ist weiterhin nicht per Mail erreichbar. Bürger müssen mit Einschränkungen rechnen, weil Dienstleistungen nicht funktionieren. dpa

Eine Polizistin ermittelt gegen Cyberkriminelle. dpa/Julian Stratenschulte

Potsdam -Die Potsdamer Stadtverwaltung bleibt wegen einer drohenden Cyberattacke weiter offline. Die Mitarbeitenden seien weiterhin nicht per Mail erreichbar, teilte die Stadtverwaltung am Montagabend mit. Bürgerinnen und Bürger müssten Einschränkungen hinnehmen, weil Dienstleistungen nicht funktionierten - etwa das Ausstellen von Express-Reisepässen oder die An- und Abmeldung von Fahrzeugen. Vereinbarte Termine seien jedoch gesichert, hieß es. In der kommenden Woche will die Stadtverwaltung dann die IT-Systeme schrittweise wieder hochfahren.