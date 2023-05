Erneut mutmaßlicher Drohnenangriff auf Russland: Ölraffinerie in Flammen

Laut dem örtlichen Gouverneur soll eine Drohne ein Feuer in einer Raffinerie in Südrussland ausgelöst haben. Inzwischen wurde der Brand gelöscht.

Im südrussischen Gebiet Krasnodar ist nach einem Drohnenangriff ein Feuer in einer Ölraffinerie ausgebrochen. Inzwischen wurde der Brand bereits wieder gelöscht, wie Gouverneur Wenjamin Kondratjew am Mittwoch mitteilte. Die Raffinerie von Afipski liegt rund 15 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Krasnodar. Nach bislang unbestätigten Medienberichten wurde in der Region in der Nacht auch eine zweite Raffinerie attackiert, ohne dass dort ein Feuer ausbrach.

Moskau macht für die Drohnenangriffe der letzten Tage die Ukraine verantwortlich. Das vor mehr als 15 Monaten überfallene Land plant derzeit eine Großoffensive zur Befreiung der von Russland besetzten Gebiete. Im Vorfeld wurden mehrere Objekte zur Versorgung der russischen Besatzungstruppen angegriffen, sowohl in den annektierten Teilen der Ukraine als auch in Südrussland. Drohnenangriffe gab es diese Woche aber auch in der Hauptstadt Moskau. Kiew weist eine direkte Beteiligung an den Angriffen zurück.

Russia: Afipsky oil refinery in Krasnodar attacked by multiple Ukrainian drones. pic.twitter.com/Mk9zR6Y2Px — Igor Sushko (@igorsushko) May 31, 2023

Drohnenangriffe in Russland: Kadyrow kündigt „Rache“ an

Wladimir Putins enger Vertrauter Ramsan Kadyrow, Anführer der russischen Teilrepublik Tschetschenien, kündigte indes Rache für die Explosionen in Russland an. Zudem forderte er die Verhängung des Kriegsrechts in Russland.

„Wir werden in der Zone der militärischen Spezialoperation bald zeigen, was Rache im ganzen Sinne des Wortes ist“, schrieb Kadyrow in seinem Telegram-Kanal. Dabei drohte der 46-Jährige auch den europäischen Verbündeten Kiews erneut mit russischen Angriffen. Russland könne zum Beispiel auch an die Türen Deutschlands oder Polens klopfen, so Kadyrow.