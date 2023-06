Drohung auf Toilette mit angehört? Laut Polizei keine Gefahr

Kloster Lehnin -Nach Schilderungen über mutmaßliche Drohungen eines Jugendlichen auf einer Schultoilette sieht die Polizei keine Gefährdung für die Schule in der Gemeinde Kloster Lehnin. Die Einrichtung im Kreis Potsdam-Mittelmark entschied, am Dienstag keinen Unterricht abzuhalten. Die Polizei sei mit Beamten in der Schule, um die Hintergründe und den „Grad der Ernsthaftigkeit“ aufzuklären, hieß es in einer Mitteilung am Dienstagnachmittag.

Ein bislang unbekannter jugendlicher Schüler soll auf der Herrentoilette Drohungen geäußert haben, wie die Polizeidirektion West sagte. Dies hätten Schüler im Grundschulalter gehört und davon am Montagabend zuhause ihren Eltern erzählt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Eltern informierten dann die Polizei.

Um welche Art von Drohgebärden und Äußerungen es sich handelte und ob es bei den Schilderungen etwa auch um Waffengewalt ging, wollte die Sprecherin nicht sagen. Auch zu weiteren Hintergründen hielt sich die Polizei bedeckt. Ob es möglicherweise ein Scherz gewesen sei oder was dahinterstecke, sei Gegenstand der Ermittlungen. Es bestehe aber keine konkrete Gefahr. „Weitere Maßnahmen werden notwendigenfalls nach Rücksprache mit der Schulleitung ergriffen, durch die Polizei aber nicht öffentlich kommuniziert“, hieß es in der Polizeimitteilung.