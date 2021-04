Berlin - Kaum ein anderer polarisiert in der Coronakrise mehr als der Medizinprofessor Karl Lauterbach, der gleichzeitig für die SPD im Bundestag. Im Netz bekommt sogar Morddrohungen von Personen, die ihren Klarnamen verwenden. Wie er am Dienstag auf Twitter mitteilt, hat er allein an einem Tag 59 Fälle zur Anzeige gebracht.

Lauterbach schreibt: „Ich bringe nur das Nötigste zur Anzeige. Drohungen, Aufrufe zur Gewalt und Straftaten, menschenverachtende Beleidigungen der letzten Wochen. Trotzdem habe ich gerade wieder 59 Anzeigen unterschrieben. Ich weiss, dass es auch Wissenschaftlern so geht, die gegen Pandemie kämpfen.“