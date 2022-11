Drosten über Corona: „Die Lage für das Virus wird prekär“ Der Leiter der Virologie von Berlins Uniklinik Charité sieht das Ende der Pandemie kommen. Auf Twitter ist er in diesem Zusammenhang nicht mehr unterwegs. dpa

ARCHIV - Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité Berlin, sieht die Corona-Lage derzeit optimistisch. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Zur weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie hat sich der Virologe Christian Drosten in einigen Punkten optimistisch gezeigt. Auf die Dynamik der Infektionswellen in diesem Jahr angesprochen, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“: „Sie ist das Zeichen für das kommende Ende der Pandemie.“ Das Interview wurde am Mittwoch online vorab veröffentlicht.