Berlin - Aus Sicht des Berliner Virologen Christian Drosten zeichnet sich ein Ende der Corona-Pandemie ab. Bei einer Pressekonferenz, an der auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und RKI-Chef Lothar Wieler teilnahmen, gab er einen Überblick über die voraussichtlich weitere Entwicklung der Corona-Lage in Deutschland. Drosten sagte, Deutschland könne bis Ende des Jahres 2022 einen „endemischen Zustand“ erreichen.

Gesundheitsminister Lauterbach rechnet zunächst aber mit noch stärker steigenden Corona-Infektionszahlen. Er setze auf eine Eindämmung durch weitere Alltagsbeschränkungen und mehr Impfungen, sagte er. Die Strategie sei, die Omikron-Welle zu verlangsamen und zu strecken – und in dieser Zeit so viele Menschen wie möglich mit Drittimpfungen zu boostern.

Lauterbach: Deutschland gerät in „schwieriges Fahrwasser“

Die Pandemie komme in Deutschland nun „in schwieriges Fahrwasser“. Es müssten mehr Menschen mit Infektionen versorgt werden, Krankenhäuser würden stärker belastet werden. Zugleich zeigten die schon geltenden Beschränkungen Wirkung – etwa mit einer längeren Verdoppelungszeit der Infektionszahlen. Hinzu kämen nun noch verschärfte Zugangsregeln auch für Geimpfte und Genesene mit zusätzlichen Tests (2G plus) in der Gastronomie.

Das Ziel sei jetzt, „aus der sonst zu erwartenden steilen Wand der Infektionszahlen möglichst einen Hügel zu machen oder dass die Wand nicht so hoch ist“, sagte Lauterbach. Trotz der oftmals milderen Verläufe bei Infektionen mit der Omikron-Variante sieht Lauterbach keinen Grund zur Entwarnung. Erkenntnisse über die Gefährlichkeit der Corona-Virusvariante seien nicht eins zu eins auf Deutschland übertragbar, weil die Quote von Ungeimpften unter den Älteren „besonders hoch“ sei, sagte Lauterbach am Freitag in Berlin.

Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, warnte vor einer zu hohen Zahl an Neuinfektionen. Selbst wenn Infektionen durch Omikron insgesamt milder verliefen, „durch die Masse an Infektionen müssen wir uns leider darauf einstellen, dass auch die Zahl der Hospitalisierungen und der Todesfälle natürlich wieder steigen wird“.

Er warne zugleich vor der Idee, dass „wir in Deutschland eine Durchseuchung akzeptieren können“. „Die Zahl der Opfer, die wir dann beklagen müssten, ist ungewiss, ist sicherlich zu hoch“, sagte Lauterbach. Mit Blick auf die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante fügte der Minister hinzu: „Wir kommen jetzt in ein schwieriges Fahrwasser.“ Es werde notwendig sein, viele infizierte Menschen zu versorgen. Viele Krankenhäuser und Labore würden an die Belastungsgrenze kommen.

Bundesrat macht Weg für neue Quarantäne-Regeln frei

Der Bundesrat hat am Freitag den Weg frei gemacht für die neuen Quarantäne-Regeln, die nun von den Ländern umgesetzt werden müssen. Dazu zählt auch, dass in wichtigen Wirtschafts- und Versorgungsbereichen im Falle einer Infektion oder als Kontaktperson ein „Freitesten“ nach sieben Tagen durch einen PCR- oder zertifizierten Antigen-Schnelltest möglich ist.

Corona-Neuinfektionen erreichen neuen Höchststand

Das RKI meldete am Freitagmorgen 92.223 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – und somit einen neuen Höchstwert an Corona-Infektionen. Am Mittwoch hatte der Wert erstmals die Marke von 80.000 überschritten.