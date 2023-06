Drugchecking-Programm in Berlin gestartet: Warnung vor verunreinigten Partydrogen

Zwei Wochen nach dem Start des sogenannten Drugchecking-Programms in Berlin lassen sich anhand von Laborergebnissen erste Aussagen über den Berliner Drogenmarkt treffen. Wie die Senatsgesundheitsverwaltung mitteilte, bestand schon nach kurzer Zeit eine hohe Nachfrage nach den kostenlosen Tests.

Dabei wurden in vielen Fällen Verunreinigungen, fremde Stoffe oder zu hohe Dosierungen in den Pillen und Pülverchen festgestellt – für Konsumenten ein teils lebensgefährliches Risiko.

Die Einrichtung eines solchen Programms zum Schutz der Bürger im Umgang mit illegalen Substanzen wurde in Berlin bereits seit einigen Jahren kontrovers diskutiert. Seit dem 6. Juni läuft das Drugchecking – gekoppelt an ein Suchtberatungskonzept – im Routinebetrieb. Seitdem wurden nach Angaben der Gesundheitsverwaltung insgesamt 83 Rauschgiftproben zur Laboranalyse abgegeben.

Berlin: Diese Drogen wurden besonders oft abgegeben

Am häufigsten wurden den Angaben nach die Partydrogen Ecstasy (MDMA - Methylendioxymethamphetamin) und Speed (Amphetamin-Koffein-Mischungen) abgegeben. Daneben fanden auch Drogen wie Kokain, Ketamin und Crystal Meth (Methamphetamin) ihren Weg ins Labor der Beratungsstellen. Weniger oft wurden LSD, Heroin und Cannabis abgegeben.

Bei besonders schwerwiegenden Verunreinigungen, Hochdosierungen oder Fehldeklarierungen veröffentlichen die Betreiber zudem Warnungen auf der Internetseite des Projekts. Oft handelt es sich hierbei um hochdosierte MDMA-Pillen, deren Einnahme für unwissende ein großes gesundheitliches Risiko darstellen kann.

„Berghain 2.0“: Hochdosierte Pillen und falsche Inhaltsangaben

Ein am 6. Juni veröffentlichtes Foto zeigt beispielsweise einen Stoff mit dem Titel „Berghain 2.0“, der auf der Straße als Aufputschmittel für Technopartys angeboten wird. Laut dem Testergebnis handelt es sich bei der Pille um „hochdosiertes MDMA“. Dessen Einnahme könne zwar von einem gesunden Erwachsenen in der Regel vertragen werden, bringe in dieser Dosierung jedoch zahlreiche Nebenwirkungen mit sich – von depressiven Verstimmungen über Konzentrations- und Schlafstörungen bis hin zu ernstzunehmenden Nervenschäden.

In anderen Fällen wurde schlicht eine andere Droge unter falschem Namen verkauft. So heißt es zu einem Foto von Kristallen, ebenfalls vom 6. Juni: „Ketamin, das als Kokain erworben wurde. (...) Es konnte kein Kokain nachgewiesen werden.“ Dabei könne die Einnahme der falsch deklarierten Droge „beim Eintreten der unerwarteten und als gegenteilig empfundenen Wirkung zu einer starken Überforderung und Unfällen führen.“

Die Projektbetreiber ziehen aus den ersten Ergebnissen das erste Fazit: „Daraus wird deutlich, dass insbesondere Pulver, Kristalle und deren Zusammenballungen häufig fehldeklariert (falsch bezeichnet) erworben werden. Zudem können sie mit wirksamen und auch gefährlichen Substanzen verunreinigt sein.“ Pulverförmige Substanzen sollten daher, wenn möglich, vor dem Konsum getestet werden.

Drugchecking: So funktioniert das Testkonzept

Süchtige und andere Konsumenten können Proben ihrer Käufe in „Drugchecking“-Sprechstunden an Dienstagnachmittagen bei drei Stellen abgeben: den Suchtberatungs-Initiativen Fixpunkt und Vista sowie der Schwulenberatung. Vor der Abgabe der Droge gibt es eine Beratung. Das Ergebnis gibt es nach einigen Tagen.

Die Analyse erfolgt in einem neutralen Labor über das Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin (GerMed). Das Angebot richtet sich an erwachsene Süchtige mit täglichem Konsum, aber auch an Partygänger, die nur am Wochenende etwas einnehmen. Nicht untersucht werden pflanzliche Drogen wie Marihuana und Haschisch, Medikamente, Anabolika und Potenzmittel.