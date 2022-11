Terrormiliz Islamischer Staat verkündet Tod ihres Anführers

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Tod ihres Anführers verkündet. Der Iraker Abu Hassan al-Haschimi al-Kuraschi sei „im Kampf gegen die Feinde Gottes“ getötet worden, erklärte ein Sprecher der Miliz am Mittwoch, ohne Angaben zum Zeitpunkt und den Umständen des Todes zu machen. Er fügte hinzu, zum neuen „Kalifen der Muslime“ sei Abu al-Hussein al-Husseini al-Kuraschi ernannt worden.

Der Tod des IS-Chefs ist ein weiterer Schlag gegen die Dschihadisten. So war Maher al-Agal, der frühere Chef der Terrorgruppe in Syrien, im Sommer bei einem US-Drohnenangriff getötet worden. Er war laut Pentagon zum Zeitpunkt des Angriffs auf einem Motorrad in der Nähe von Dschindires unterwegs gewesen.