Zwei Monate nach der Rettung von vier Kindern aus dem kolumbianischen Regenwald nach einem Flugzeugabsturz ist der Vater von zwei der Kinder wegen Missbrauchsverdachts festgenommen und angeklagt worden. Dem Mann werde vorgeworfen, seine ältere Stieftochter Lesly seit dem Alter von zehn Jahren sexuell missbraucht zu haben, erklärte die Staatsanwaltschaft der Stadt Florencia am Samstagabend (Ortszeit). Der 47-Jährige wurde demnach am Freitag festgenommen und soll vorerst in Haft bleiben.

Die Kinder vom indigenen Volk der Huitoto hatten nach einem Flugzeugunglück Anfang Mai 40 Tage allein im Amazonas-Regenwald im Süden Kolumbiens überlebt. Der Pilot und die Mutter der Kinder waren bei dem Unglück ums Leben gekommen. Die Kinder im Alter von einem bis 13 Jahren schlugen sich wochenlang allein durch den gefährlichen Dschungel, ehe sie Anfang Juni gefunden wurden.

Lesly hatte sich um ihre Geschwister gekümmert

Die Älteste, Lesly, hatte sich nach dem Unglück um ihre Geschwister gekümmert und sie durch den Dschungel geführt. Sie ernährten sich von wilden Maracujas und Mangos sowie Lebensmittelpaketen, die das Militär abwarf. Nach ihrer Rettung waren die vier völlig abgemagerten Kinder einen Monat lang in einem Krankenhaus aufgepäppelt worden.

Nach der Rettung war es zwischen den Großeltern mütterlicherseits und dem jetzt festgenommenen Vater der beiden jüngsten Kinder zu einem Streit um das Sorgerecht für die Kinder gekommen. Die Kinder sind daher vorerst in einem Heim untergebracht.

Die Familienfürsorge-Behörde des südamerikanischen Landes (ICBF) hatte dem Mann Medienberichten zufolge schon vor gut zwei Wochen den Zugang zu den Kindern verwehrt. ICBF-Chefin Astrid Cáceres sagte vor Journalisten, sie habe die Nachricht von der Festnahme vernommen. Sie rief dazu auf, den Schutz der Kinder zu respektieren.