„Du kamst noch nie ins Berghain rein“: So wirbt die BVG für das 49-Euro-Ticket

Um die Menschen vom 49-Euro-Ticket und letztlich auch vom Kauf bei der BVG zu überzeugen, haben die Verkehrsbetriebe eine große Kampagne samt Werbevideo gestartet. Dafür wurde der Udo-Jürgens-Klassiker „Ich war noch niemals in New York“ mit einem neuen Text versehen, ein BVG-Mitarbeiter lädt mit dem Lied nun die Berliner ein, aus ihrem gewohnten Umfeld rauszufahren. „Einmal verrückt sein, Deutschlands schönste Ecken sehen“, heißt es in dem Spot.

Das Werbevideo beginnt in einem Berliner Fetisch-Club und zeigt eine junge Dame, die sich an einen anderen Ort wünscht. Fortan werden mehrere Stereotype vorgestellt, die mit dem neuen Ticket nun eine Reise an ihre Sehnsuchtsorte unternehmen können.

„Ob Wedding oder Westerwald“: Die Reise kann losgehen

Offiziell erklärt die BVG: „Hand aufs Herz, wann bist du das letzte Mal aus deinem Kiez rausgekommen? Ob Wedding oder Westerwald – die BVG bringt dich jetzt dahin, wo du noch niemals warst.“ Eine Frau fährt an den Strand, eine Münchener Männer-Gruppe fährt beispielsweise nach Berlin, um auch nach 23 Uhr ein Bier in einer Kneipe trinken zu können. Auch andere Nicht-Berliner sollen in die Hauptstadt reisen, um sie zu entdecken. Es heißt: „Du warst noch niemals in Marzahn, du warst noch nie in Friedrichshain, gingst nie durch Berlin-Wedding in zerrissenen Jeans.“

Bund und Länder haben sich auf den Start des digitalen Deutschlandtickets ab 1. Mai geeinigt, es stehen aber noch finale Beschlüsse aus. Von der BVG vertrieben wird es als Handyticket oder als Chipkarte, beide Varianten sind online und im Kundenzentrum erhältlich. Die BVG bietet das 49-Euro-Ticket ab sofort zur Vorbestellung an.

In Papierform wird es das Ticket nicht geben, das hatten Bund und Länder bei ihrem Beschluss nicht vorgesehen. Entsprechend wird man es auch nicht an Automaten kaufen können. Das Deutschlandticket ist als Abo gedacht.